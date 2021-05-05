مقتل مستوطن متأثرًا باصابته في عملية اطلاق النار على حاجز زعترة جنوب نابلس

أعلنت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء 5-5-2021 مقتل أحد المستوطنين الذين أصيبوا في عملية حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس.

وذكرت وسائل الاحتلال الإسرائيلي أن المستوطنين القتيل يهودا جوتا "19 عامًا" من المستوطنين الذين يسكنون في منازل المقدسيين دون وجه حق.

يُشار إلى أن عملية اطلاق النار التي وقعت على حاجز زعترة قبل أيام قليلة أوقعت 3 اصابات في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت عملية اطلاق النار كرد فعل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين والتي كان من بينها اطلاق النار على سيدة فلسطينية لم تشكل أي خطر يذكر على جنود الاحتلال، وأدى ذلك إلى استشهادها بعد ساعات من اصابتها برصاص الاحتلال.