هل طلب الرئيس عباس من اشتيه وقف تثبيت تفريغات 2005؟

أفادت مصادر صحفية، بأنه الرئيس محمود عباس لا نية لديه لإعادة ترتيب حركة فتح من الداخل بعد سلسلة من الانشقاقات والخلافات وفصل أعضاء باللجنة المركزية، وهمّه منصب على معاقبة جميع الشخصيات التي خرجت في قوائم مستقلّة أو اصطفت مع دحلان أو القدوة والبرغوثي .

ووفق ما أوردته "الاخبار اللبنانية": فإن خطوات الرئيس عباس للفترة المقبلة تشمل تفعيل الضغط والاعتقالات ضدّ عناصر حركة حمــاس في الضفة الغربية، لمنع تصاعد الأحداث الميدانية، بعدما طلب الرئيس من مستشاريه تقديم خطّة جديدة للضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بإلغاء الانتخابات .

وأوضحت، أن عباس طلب من محمد اشتية خلال حضوره اجتماع الحكومة برام الله أمس تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضدّ قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف كلّ خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت "تفريغات 2005".