الصاروخ الصيني يصل فلسطين المحتلة ويحلق فوق النقب

قالت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء إن منطقة جنوب النقب هي المنطقة الوحيدة في فلسطين التي تقع ضمن مسار الصاروخ الصيني VZ – 5B، وسيحلق الصاروخ الصيني مرة أخرى فوق سماء جنوب النقب صباح يوم السبت القادم عند الساعة 05:50 دقيقة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الصاروخ يعود لوكالة الفضاء الصينية، ويبلغ طوله 30 مترا ووزنه 21 طنا، وفقدت وكالة الفضاء الصينية السيطرة على الطابق المركزي في الصاروخ، الأمر الذي يعني خطر سقوطه وتحطمه.

وقالت إنه في حال حدوث ذلك فإن معظم الحطام سيحترق في الغلاف الجوي ولن يصل إلى سطح الأرض إلا قطع منه، وهذا الحدث مشابه لأحداث سابقة، والّتي لم تتسبب في نتائج كارثيَّة ولم يكن هناك ضحايا أو خسائر فلا داعي للقلق الكبير.

وتشير التوقعات إلى ان شظايا الصاروخ ستصل الكرة الأرضية بين يومي السبت والاثنين من الأسبوع القادم، وهو على ارتفاع 196 كم حاليا، وبسرعة تقترب من 28 ألف كم/ساعة، وتتم متابعته من مختلف الجهات المختصة.

وأوضحت أن احتماليَّة وقوع الحمولة في البحار والمحيطات يبقى مرجحا بشكل أكبر، وذلك لأن مساحة المسطحات المائيَّة أكبر بكثير من اليابسة، حيث تشكل 71 % من مساحة الأرض، كما أنَّ جزءا كبيرا منه كما ذكرت سينفجر نتيجةَ الاحتكاك القوي مع الغلاف الجوي، والأمر الهام اننا سنكون على علم عن مكان سقوطه قبل سقوطه بفترة وبالتالي يمكن اطلاق التحذيرات.