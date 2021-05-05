تسجيل 2144 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أفادت تقارير صحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، باصابة 2144 شخص و27 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة، أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2144، مقابل 1649 الاثنين و1946 الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4425940.

وقالت إنها رصدت خلال يوم 27 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع حالة واحدة فقط في بيانات الاثنين و4 حالات الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127570 شخصا.

وأضافت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 34.795 مليون شخص، بينهم أكثر من 15.887 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

الجدير بالذكر أن بريطانيا تحتل المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا وباء كورونا.