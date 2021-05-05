يترقب الملايين من المسلمين موعد أول أيام عيد الفطر 2021 – 1442 وذلك مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك.

وكانت تقارير فلكية أكدت ان عدد ايام شهر رمضان 2021 – 1442 ستكون ثلاثون يومًا حيث سيصادف أول أيام عيد الفطر السعيد في 13 من شهر مايو / أيار الجاري، والذي سوف يكون في يوم الخميس من نهاية الأسبوع القادم 1 شوال 1442.

وأشار التقرير إلى أن نهاية شهر رمضان لهذا العام، سيكون في يوم الأربعاء 12 مايو الجاري، على أن يتم تتبع هلال شهر شوال بعد غروب الشمس للرؤية الشرعية.

وبحسب التقرير فإنه يمكن رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء الـ29 من شهر رمضان، بالعين المجردة في عدة دول، وفي دول عربية أخرى بأجهزة الرصد والتليسكوب.