الإتحاد الإسباني يرفض إستئناف برشلونة

رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الاستئناف الذي تقدم به برشلونة بشأن عقوبة المدير الفنى للفريق، الهولندي رونالد كومان، بالإيقاف مباراتين.

وحصل كومان على بطاقة حمراء خلال مباراة برشلونة وغرناطة بالليجا، وعوقب بالإيقاف لمدة مباراتين.

وبالفعل غاب كومان عن التواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة فالنسيا الأخيرة، وسوف يمتد الإيقاف لمباراة أتلتيكو مدريد المقبلة، يوم السبت المقبل.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 74 نقطة قبل أربع جولات على النهاية.