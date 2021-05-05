مكافحة المخدرات تضبط كمية من حبوب الكبتاجون عبر معـر كرم أبو سالم

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بدائرة المعابر والموانئ بغزة، يوم الأربعاء، كمية من حبوب الكبتاجون (روتانا) المخدرة وذلك قبيل تهريبها عبر معبر كرم أبو سالم .

وقال مدير دائرة مراقبة المعابر والموانئ بمكافحة المخدرات مقدم أحمد الشاعر، أن معلومات وصلت إليهم مفادها وجود عملية تهريب مواد مخدرة من خلال المعبر .

وأوضح الشاعر أنه تم رصد المكان بشكل دقيق ومتابعة الأشخاص المشتبه بهم ومن ثم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم عملية التهريب .

وأشار أنه تم توقيف اثنين من المهربين وتحويلهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

وأشاد، بحجم التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العاملة على مراقبة المعابر برعاية الهيئة العامة للمعابر في القطاع وأثر هذا التعاون في ضبط عمليات التهريب التي تستهدف القطاع وتقديم المدانين للعدالة .