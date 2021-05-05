مكافحة المخدرات تضبط كمية من حبوب الكبتاجون عبر معـر كرم أبو سالم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:13 م
05 مايو 2021
مكافحة المخدرات غزة
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ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بدائرة المعابر والموانئ بغزة، يوم الأربعاء، كمية من حبوب الكبتاجون (روتانا) المخدرة وذلك قبيل تهريبها عبر معبر كرم أبو سالم .

وقال مدير دائرة مراقبة المعابر والموانئ بمكافحة المخدرات مقدم أحمد الشاعر، أن معلومات وصلت إليهم مفادها وجود عملية تهريب مواد مخدرة من خلال المعبر .

وأوضح الشاعر أنه تم رصد المكان بشكل دقيق ومتابعة الأشخاص المشتبه بهم ومن ثم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم عملية التهريب .

وأشار أنه تم توقيف اثنين من المهربين وتحويلهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

وأشاد، بحجم التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العاملة على مراقبة المعابر برعاية الهيئة العامة للمعابر في القطاع وأثر هذا التعاون في ضبط عمليات التهريب التي تستهدف القطاع وتقديم المدانين للعدالة .

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