اشتيه: مرسوم اجراء الانتخابات مرتبط بموافقة الاحتلال على إجرائها في القدس

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، ان الرئيس محمود عباس سيصدر المرسوم الخاص بأجراء الانتخابات في الوقت التي تسمح وتضمن "إسرائيل" إجراء الانتخابات بالقدس.

وقال اشتيه خلال لقاء عقده في مكتبه برام الله، مع منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هاستينغز :" قرار إجراء الانتخابات هو قرار فلسطيني استراتيجي".

وأضاف :" إن إجراء الانتخابات بالقدس جوهري لأنه بالتنازل عن هذا الأمر نكون قد انزلقنا لما جاء في "صفقة القرن". ودعا الأمم المتحدة ومؤسساتها لمزيد من الضغط على إسرائيل".

وأعلن الرئيس عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، لعدم موافقة الاحتلال على اجرائها في مدينة القدس.