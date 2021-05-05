متى موعد عيد الفطر 2021 في اندونيسيا؟

موعد عيد الفطر السعيد 2021-1442 في اندونيسيا، ايام قليلة و ينتهي شهر رمضان المبارك بنفحاته الايمانية الطيبة، حيث يودع المسلمون في بقاع الارض خلال هذه الايام الشهر الفضيل و يستقبلون فرحة الفطر في عيد الفطر ببهجة وسرور.

و يتساءل المتابعون عن موعد حلول عيد الفطر 2021 في مختلف دول العالم، حيث يحيي المسلمون عيد الفطر بشعائر دينية مختلفة، فيزورونا احبائهم و يقدمون الهدايا و يطلقون تكبيرات العيد مهللين فرحين بحلول عيد الفطر 2021، و يدعون الله ان يعم الامن و الرخاء على العالم لا سيما بعد أن حرمتهم جائحة كورونا من ممارسة عباداتهم بشكل عادي، بسبب اغلاق المساجد و منع اقامة صلوات التراويح و التهجد و قيام الليل.

موعد عيد الفطر 2021 في اندونيسيا

فريق فلسطين اليوم الاخبارية يسعى لاطلاع متابعيها بشكل دائم على كافة التطورات و الاعلامات المختلفة، و منها موعد عيد الفطر 2021 في مختلف دول العالم، و في هذه المقالة نوضح لكم موعد عيد الفطر السعيد في اندونيسيا.

فقد حدد مركز الفلك الدولي للحسابات الفلكية، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اندونيسيا، وتاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هجري

وأكد مركز الفلك الدولي، أن موعد أول أيام عيد الفطر في اندونيسيا، يصادف يوم الخميس في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار الحالي، حيث يتم بذلك شهر رمضان 30 يوما كاملا ويكون اليوم الأخير هو الأربعاء.

وتتميز الدول الأوروبية بتحديد موعد بداية الأشهر الهجرية بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة، باختلاف في الدول العربية الإسلامية التي تحدد بدء الأشهر والمناسبات الدينية بالاعتماد على الرؤية الشرعية للهلال.

و تعتبر إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد السكان وغالبية سكانها البالغ تعدادهم أكثر من 260 مليون نسمة هم مسلمون حيث تمثل ما نسبته أكثر من 88% منهم هم مسلمون، ولم يدخل الإندونيسيون الدين الإسلامي بالفتح، بل عن طريق التجار العرب المسلمين، وأول منطقة إندونيسية وصلها الإسلام هي شواطئ جزيرة سومطرة وهي أكبر جزرها.