المالية بغزة : فتح باب تسديد رسوم طلبة جامعة الأمة من المستحقات

اعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الأمة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت المالية ان باب التسجيل الالكتروني يُغلق يوم الاثنين 31/5/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة الماليةwww.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (طلبات تسديد رسوم جامعية).

وبينت" يستفيد الطالب (الموظف نفسه, أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 50% من الرسوم الفصلية من مستحقات ذويه حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة, وسيكون التسجيل متاحاً يومياً خلال فترة التسجيل اليومية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وخلال أيام الدوام الرسمي للجامعة فقط".