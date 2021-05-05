متى تم إنشاء أول جامعة مصرية..سؤال يتصدر مواقع البحث..!

يتصدر سؤال متى تم إنشاء أول جامعة مصرية؟ مواقع البحث على الانترنت بعد أن طُرح داخل أحد برامج المسابقات خلال شهر رمضان، فأثار حيرة عدد من المواطنين في مختلف أنحاء الدول العربية، ويصبح الأكثر تداولاً في الساعات الماضية، رغبة في الفوز بالجائزة التي تقدر قيمة بنحو 100 ألف جنيه.

متى تم إنشاء أول جامعة مصرية؟

وشهدت الأيام الماضية، تصدر برنامج المسابقات اليومية في شهر رمضان، تريندات موقع «جوجل» الشهير، لتصبح محط اهتمام الجميع في الأونة الأخيرة، لذلك نرصد لكم الإجابة الصحيحة لسؤال متى تم إنشاء أول جامعة مصرية؟ خلال التقرير التالي.

متى تم إنشاء أول جامعة مصرية؟.. الإجابة الصحيحة للفوز بـ100 ألف جنيه

واحتوى السؤال المثير للحيرة، على 3 اختيارات تمثلت في أعوام «1900، 1904، 1908»، لكن إجابة السؤال الصحيحة هي عام «1908»، حيث افتتحت الجامعة المصرية يوم 21 ديسمبر لعام 1908.

ويمكنك المنافسة داخل برنامج المسابقات، من خلال المشاركة عن طريق إرسال رسالة من أي هاتف محمول إلى أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج، تنص الرسالة على رقم الإجابة الصحيحة، من أجل الفوز بالجائزة التي تقدر قيمتها طوال شهر رمضان بنحو 3 ملايين جنيه، أي بمعدل 100 ألف جنيه يوميا، يتم تقسيمها على 30 فائزًا عن طريق السحب العشوائي على الأرقام المتصلة برقم المسابقة.

أول رئيس للجامعة

حضر الخديوي عباس حلمي الثاني ورجال الدولة والمجتمع، حفل افتتاح الجامعة، وفي مساء اليوم نفسه أُلقيت أول محاضرة، واختير أحمد لطفي السيد أول رئيسٍ للجامعة.