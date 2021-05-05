تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2021 فلكياً في معظم الدول العربية

قالت صحيفة سبق السعودية ان مركز الفلك الدولي حدد ، موعد عيد الفطر للعام 2021 في معظم الدول الإسلامية، وذلك بعد تصريحات عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله المنيع، التي قال فيها إن شهر رمضان 2021 سيكون 30 يوما، وإن أول أيام عيد الفطر سيكون الخميس، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، في بيان إن "المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 أيار، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا إلى عدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة".

وأوضح عودة في بيانه: "ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال العيد يوم الثلاثاء 11 أيار، في حين أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 نيسان، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 أيار، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية، وعدد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول يوم الخميس أو الجمعة. أما الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 أيار، فستكون رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 أيار".

وأضاف: "أما الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 أيار، فستكون رؤيته يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية".