طريقة سهلة لعمل بسكويت العيد الهش

تحرص النساء مع اقتراب عيد الفطر المبارك على البحث عن طريقة سهلة لعمل البسكويت الهش سواء عادي أو بالنشادر وتعرفي على الطريقتين، واستمتعي بالمذاق الرائع للبسكويت في العيد.

البسكويت من الحلويات التي تميز عيد الفطر المبارك، ويوجد العديد من الأنواع المختلفة التي تحضر من البسكويت، وفيما يلي طريقة عمل البسكويت الهش، والبسكويت بالنشادر.

طريقة عمل بسكويت العيد الهش

المقادير:

3 كوب من الدقيق الأبيض

كوب من السكر البودرة

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

عصير برتقال

نصف كوب من اللبن

2 بيضة

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة من الملح

طريقة عمل كعك العيد

طريقة التحضير:

نحضر وعاء كبير ويتم وضع به: الدقيق، النشا، البيكنج بودر والملح.

تقلب المكونات حتى تمتزج تماما ويترك جانبا.

في وعاء آخر يتم وضع السكر والزبدة ويتم خفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي.

يتم إضافة البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام هش.

نضيف اللبن والفانيليا ونستمر في الخفق ونضع خليط الدقيق.

يتم عجن المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

تغطى العجينة وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا.

يتم تشكيل العجين بواسطة ماكينة البسكويت أو بأي طريقة أخرى.

يرص في صينية مغطاه بورق الزبدة.

يوضع في الفرن الساخن على درجة 170 لمدة 10 دقائق تقريبا.

يترك حتى يبرد ويرص في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.

بسكويت العيد بالنشادر

المقادير:

3 كوب من الدقيق

كوب إلا ربع من الزبدة

كوب إلا ربع من السكر البودرة

ثمن كوب من اللبن

3 بيضات

نصف ملعقة كبيرة من النشادر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة من الملح

طريقة عمل البسكويت المشبع للدايت

طريقة التحضير:

في وعاء كبير الحجم نضع الزبدة مع السكر ويتم الخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام هش.

يتم إضافة البيض بالتدريج والفانيليا مع الخفق.

نضيف النشادر ونستمر في الخفق، ونضع الحليب وتخفق جميع المكونات.

نضع الدقيق والبيكنج بودر والملح، ويتم العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

يتم تشكيل البسكويت باستخدام كيس الحلواني في الصينية المغطاة بورق الزبدة.

توضع الصينية بالفرن الساخن على درجة حرارة 180 حتى نحصل على اللون الذهبي.