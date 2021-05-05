سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 5/5/ 2021، مازال يشهد استقراراً، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب، حيث يشهد سعر الذهب في فلسطين زيادة كبيرة في البحث على محركات البحث العالمية، عن سعر الذهب، لأنها تهم الكثير من المتابعين والتجار.

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سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 5/5/2021

شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 5/5/2021، استقراراً وسط توقعات بأن يشهد الذهب انخفاضاً خلال الأيام القادمة .

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 186.89 شيكل $57.28

سعر الذهب عيار 22 171.32 شيكل $52.51

اسعار الذهب عيار 21 163.54 شيكل $50.12

اسعار الذهب عيار 18 140.17 شيكل $42.96

سعر الذهب عيار 14 109.02 شيكل $33.41

سعر الذهب عيار 12 93.45 شيكل $28.64

اسعار أوقية الذهب 5,812 شيكل $1,781

اسعار جنيه الذهب 1,308 شيكل $400.97

اسعار كيلو الذهب 186,893 شيكل $57,280

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 مايو 186.64 163.32 139.98 108.87 93.32

3 مايو 187.29 163.88 140.47 109.25 93.65

2 مايو 184.58 161.51 138.44 107.67 92.29

1 مايو 184.59 161.52 138.44 107.68 92.29

30 إبريل 184.47 161.42 138.36 107.61 92.24

29 إبريل 185.38 162.21 139.04 108.14 92.69

28 إبريل 186.29 163.01 139.72 108.67 93.14

27 إبريل 185.13 161.99 138.85 107.99 92.56

26 إبريل 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

25 إبريل 186.23 162.96 139.68 108.64 93.12