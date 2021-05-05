شهيد وإصابات في عدوان "إسرائيلي" استهدف سوريا

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي نفذه طيران الاحتلال، استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة، في الساعات الأولى من ليلة الأربعاء ، مما أدى لاستشهاد أحد المواطنين وإصابة 6 أخرين .

وذكرت التقارير السورية الرسمية أن قوات الدفاع الجوي تصدت لصواريخ معادية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.

وقالت قناة "الإخبارية" إن الهجوم أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص وإصابة 6 آخرين جراء استهداف مواقع مدنية في ريف اللاذقية.

وأعلن فوج إطفاء اللاذقية عن "إخماد حريق ناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة".

وفي وقت سابق تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن الهجوم في طرطوس واللاذقية.