رئيس أركان القسام الضيف يوجه تحذيراً أخيراً "لإسرائيل" إن لم يوقف عدوانه عن الشيخ جراح

وجه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام أبو خالد محمد الضيف، مساء اليوم الثلاثاء 4/5/2021، تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه، في حال لم يتوقف عن عدوانه عن حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وتوجه الضيف في تصريح له عبر قناة التليجرام بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال الضيف:"إن قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب"، موجهاً تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه، وتابع:"إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإنا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً."

وتواجه مدينة القدس المحتلة، عدواناً كبيراً منذ بداية شهر رمضان، بدأ بالتشديد على المصلين والاعتداء عليهم، وتضييق الخناق على أهل المدينة، بالإضافة لقرار تهجير حي الشيخ جراح.