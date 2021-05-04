مكتب السيد فضل الله يحدد موعد عيد الفطر المبارك 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:48 م
04 مايو 2021
صور عيد الفطر
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أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في لبنان أن يوم الخميس 13 أيار(مايو) أول أيام عيد الفطر.

و جاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء ، أن يوم الخميس الواقع فيه 13 أيار 2021، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بناء على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم.

هذا بالاضافة الى مرور ثلاثين يوما من شهر رمضان المبارك سائلين المولى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا على جميع المسلمين، متوجا بقبول الأعمال وغفران الذنوب، مكللا بالتوفيق للوحدة والعزة والنصر، إنه سميع الدعاء قريب مجيب.

و قبل ذلك اعلن مكتب فضل الله أن يوم الثلاثاء 13 أبريل اول شهر رمضان المبارك.

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