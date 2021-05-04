الاوقاف تؤكد فتح المساجد لجميع الصلوات بما فيها العشاء والتراويح والتهجد

اعلنت وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية في غزة مساء الثلاثاء فتح المساجد في جميع الصلوات بما فيها صلاة العشاء والتراويح والتهجد في المساجد اعتبارًا من هذه الليلة

جاء اعلان الوزارة بناءً على قرار خلية إدارة الأزمة بالتخفيف من الإجراءات المفروضة، لمواجهة و باء كورونا.

و اكدت وزارة الاوقاف على ضرورة اتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة خاصة التباعد، وارتداء الكمامة، واحضار السجادة الخاصة.

كما دعت المواطنين إلى إحياء العشر الأواخر بالتهجد والقيام في المساجد، مع الالتزام بإجراءت السلامة المذكورة، والضراعة لله بأن يرفع الله عنا وعن المسلمين هذا الوباء.

كانت وزارة الداخلية في قطاع غزة اعلنت مساء الثلاثاء عن سلسلة اجراءات لتخفيف القيود التي كانت فرضتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.