وزارة الداخلية بغزة تقرر رفع حظر التجوال الليلي بشكل كامل

اعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء الثلاثاء عن سلسلة اجراءات لتخفيف القيود التي كانت فرضتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

و اوضح الناطق باسم الداخلية اياد البزم أن خلية إدارة الأزمة درست التقارير الواردة من وزارة الصحة، والتي أشارت إلى تراجع في الحالة الوبائية لفيروس كورونا، حيث تم تقدير الموقف بأن هناك مساحة للتخفيف من الإجراءات المفروضة بما يتماشى مع متطلبات المجتمع خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان ومناسك عيد الفطر.

و اكد البزم على ان اجراءات التخفيف التي اعلن عنها متزامنة مع التشديد على اتباع إجراءات السلامة وارتداء الكمامة؛ حتى لا تتحول هذه الفرصة والتخفيف إلى انتكاسة وموجة جديدة من الوباء.

و قررت الوزارة رفع حظر التجوال الليلي بشكل كامل، بما يشمل حركة المشاة والمحال التجارية والمنشآت كافة، كما سيتم السماح بحركة المركبات يومياً حتى الساعة 12 ليلاً فقط طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، و سيتم إعادة فتح المساجد في جميع الصلوات بما فيها العشاء والقيام.

و وفقا لقرارات الداخلية، فيستمر قرار منع التجمعات في الأماكن كافة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء في الشوارع، واستمرار إغلاق صالات الأفراح.

و اكدت الوزارة أن تسري اجراءات التخفيف الواردة أعلاه تسري اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام، وتُقيّم مجدداً ثالث أيام عيد الفطر.

و شددت على أن الشرطة ستكثف متابعتها للالتزام بالإجراءات الوقائية في جميع المناطق والمنشآت، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.