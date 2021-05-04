رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لـ روما من الموسم المقبل

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي العاصمة الإيطالية، عقب رحيل البرتغالي عن تدريب توتنهام الإنجليزي.

ونشر نادي العاصمة الإيطالية بيانا رسميا فى موقعه وعبر حسابه على توتير جاء فيه :"جوزيه مورينيو سيكون المدير الفني الجديد للفريق الأول بدءًا من موسم 2021-22، ولمدة 3 مواسم ، وتم الاتفاق مع المدرب على ربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2024.

وخاض مورينيو تجربة رائعة في الدوري الإيطالي، وقاد جوزيه مورينيو فريق إنتر ميلان لأفضل موسم في تاريخه، بالتتويج بالثلاثية التاريخية، الدوري الإيطالي والكأس ودوري أبطال أوروبا في عام 2010.

أعلن نادي روما الإيطالي، إقالة باولو فونسيكا، من منصب المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري، قبل يومين من مواجهة مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بسبب سوء النتائج بعدما خسر نادى العاصمة الايطالية مبارياته الثلاثة الأخيرة، 2 في الدوري الإيطالي وبينهما هزيمة مذلة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بنتيجة 2-6