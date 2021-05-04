استئناف مفاوضات الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال "الاسرائيلي"

استأنف كلاً من لبنان والاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مفاوضات ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة الأميركية، بعد توقف لعدة أشهر بسبب خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وأفادت مصادر اعلامية لبنانية، انه بدأ الوفدان اللبناني و"الاسرائيلي" اجتماعهما بحضور الوسيط الأميركي عند الساعة العاشرة صباحاً، في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، في مدينة رأس الناقورة.

وكانت اعلنت الولايات المتحدة الامريكية الشهر الماضي، أن فريقها برئاسة جون ديروشر، الذي قاد جولات الحوار السابقة، سيتولى الوساطة بين وفدي لبنان و"إسرائيل".