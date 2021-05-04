مالية غزة تعلن عن الية توزيع مبالغ زكاة الفطر الخاصة بالموظفين

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية توزيع مبالغ زكاة الفطر التي تم خصمها من مستحقات الموظفين.

أوضحت المالية في بيان لها، أن الآلية جاءت بالتعاون مع هيئة الزكاة تخفيفاً عن الموظفين في ظل الظروف الصعبة وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وبينت ان الفئة التي ستستفيد من تلك الأموال، الموظفين الذين يتقاضون راتب 1500 شيكل فأقل، ولديهم عدد من الأبناء دون سن 18 عاماً وكذلك الموظفات المطلقات والأرامل المعيلات لأبنائهم، وموظفي مقطوعة الأوقاف.

وأشارت الي إنها أطلقت هذه الخدمة خلال السنوات الماضية، تخفيفاً عن كاهل الموظفين في ظل الظروف الصعبة التي يعانوا منها، موضحة ان تفعيل رابط فحص المستفيدين من هذه الخدمة سيتم خلال الأيام المقبلة.