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موعد عيد الفطر في السودان 2021

وقد حددت مصادر مختصة في علم الفلك أن موعد أول أيام عيد الفطر في السودان 2021 سيكون بحسب آخر حسابات الفلك بتاريخ 13 ايار الجاري، وذلك قبل مجيء ميعاد التحري الرسمي.

موعد عيد الفطر في السودان 2021

ويشار انه في حال اعتمدت السودان على المملكة العربية السعودية في تحديد ميعاد عيد الفطر السعيد لهذا العام، فإن العيد سيبدأ الخميس، حسب أحد المسؤولين في هيئة كبار العلماء.

ويستقبل الشعب السوداني المسلمين في السودان، عيد الفطر لهذا العام في ظروف مشابهة تقريبا للتي عايشوها السنة الماضية بفعل جائحة كورونا.