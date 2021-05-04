

موعد عيد الفطر في ماليزيا 2021، وبعد زيادة عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن موعد عيد الفطر في ماليزيا، قرر موقع فلسطين اليوم الاخباري كتابة هذا المقال، لتلبية حاجات المتابعين، والمهتمين بموعد عيد الفطر السعيد.

ويحرص بشكل مستمر موقع فلسطين اليوم الاخباري على تحديث كل ما هو جديد فيما يتعلق برمضان والمناسبات الدينية للمسلمين في مختلف مناطق تواجدهم بالعالم، لذلك ولمعرفة موعد عيد الفطر في ماليزيا تابع هذا المقال حتى النهاية.

موعد عيد الفطر في ماليزيا 2021

اليكم موعد عيد الفطر في ماليزيا 2021

وأعلن مركز الفلك الدولي أن موعد عيد الفطر في ماليزيا سيكون يوم الخميس 13 مايو 2021 الذي يصادف الخميس الثالث عشر من الشهر الجاري، أي آخر أيام الأسبوع القادم بعد 9 أيام من اليوم.

وأوضح المركز أنه بتحديد موعد عيد الفطر في ماليزيا يكون شهر رمضان لهذا العام الهجري 1442 قد أتم 30 يوما كاملا ونهايته ستكون في يوم الأربعاء الثاني عشر من أيار الجاري يعقبه يوم العيد.

موعد عيد الفطر في ماليزيا 2021:

ويشار انه تعتبر دولة ماليزيا ذات أغلبية مسلمة، حيث ينتظر السكان وخاصة المسلمون فيها تحديد موعد عيد الفطر السعيد من أجل بدء التجهيزات والتحضيرات لاستقبال العيد بالفرح والسرور بعد انتهاء رمضان.