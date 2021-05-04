

موعد عيد الفطر في كندا 2021، حيث نقدم لكم موعد عيد الفطر في كندا، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن موعد عيد الفطر في كندا، حيث يهم عدد كبير من المسلمين، قررنا كتابة هذا المقال.

ويسعى فلسطين اليوم الاخباري بشكل مستمر على تقديم كل جديد للمسلمين في مختلف مناطق تواجدهم، من خلال تقديم كل ما يتعلق بالأعياد وشهر رمضان والعديد من القضايا الاخرى، لذلك ولمعرفة موعد عيد الفطر في كندا تابع هذا المقال حتى النهاية.

موعد عيد الفطر في كندا 2021

وأكدت مصادر فلكية اوروبية أن موعد عيد الفطر السعيد في كندا لهذا العام 2021، سيكون في يوم الخميس ويصادف الثالث عشر من شهر مايو الحالي، مشيرة إلى أن رمضان سيكمل 30 يوما كاملا.

وأشارت المصادر أن هلال شهر شوال لهذا العام لن يرى بعد غروب شمس الأربعاء، إنما في وقت لاحق من نفس الليلة، وفق الحسابات الفلكية لرؤية الهلال.

موعد عيد الفطر في كندا 2021

ويشار انه يعيش في كندا أكثر من مليون و53 ألف مسلم، أي ما يعادل 3.5 % من نسبة السكان، الأمر الذي يجعل الإسلام ثاني أكبر دين في البلاد بعد دين المسيحية، حيث يلتزم الأغلبية بالإسلام السني من السكان المسلمين.

هكذا وصلنا بكم لنهاية مقالنا والذي تدثنا فيه عن موعد عيد الفطر في كندا، نرجو ان ينال اعجابكم.