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موعد عيد الفطر في فرنسا 2021

بدوره حدد المرصد الفلكي الأوروبي للأبحاث وعلوم الفضاء، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في فرنسا، وذلك بعد تساءل كبير من قبل الجاليات المسلمة في كافة المدن الفرنسية مع بدأ العشر الاواخر من شهر رمضان 2021.

وقال المرصد الأوروبي:" إن أول أيام عيد الفطر السعيد سيكون يوم الخميس 13 مايو 2021 الشهر الجاري، كما في جميع الدول الاتحاد الأوروبي".

موعد عيد الفطر في فرنسا 2021

وتابع:" ان الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر شوال لعام 1142، تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 10:02 حسب التوقيت العالمي الموحد من يوم الاربعاء 12 مايو 2021م، الموافق 29 رمضان 1442، أي الساعة 13:02 حسب توقيت السعودية".

موعد عيد الفطر في فرنسا 2021

مقدار زكاة الفطر في فرنسا 2021

وكان اعلن رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أحمد أوغراس، أن قيمة زكاة الفطر لعام 2020 في فرنسا 7 يورو للشخص الواحد وهي واجبة على كافة المسلمين قبل انتهاء شهر رمضان، أي قبل صلاة عيد الفطر.