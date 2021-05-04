موظفو غزة ينظمون وقفة احتجاجية على رفض البنوك تأجيل اقساط المرابحات

نظم العشرات من موظفي الحكومة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية لمطالبة البنوك بتأجيل تسديد القروض الشهرية عليهم.

وافاد مراسلنا، ان العشرات من الموظفين وقفوا امام مبني البنك الاسلامي بغزة احتجاجا على رفض البنوك تأجيل اقساط المرابحات في ظل الظروف المتردية واقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة المالية بغزة ان صرف راتب شهر ابريل/2021، سيكون اليوم الثلاثاء 4/5/2021 بنسبة 55% وبحد أدنى 1500 شيكل.

وقالت المالية انه سيتم الصرف في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا.