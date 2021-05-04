فيديو.. «حمم البدر»: معركة سجلت إنجازاً لسرايا القدس وألحقت الهزيمة بالعدو

في كل يوم تثبت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس بأنها السباقة دوماً للرد الاعتداءات الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، فقد ارتفعت فاتورة الحساب مع العدو الصهيوني بعد إيغاله في دماء أبناء شعبنا في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، وكذلك الجريمة التي ارتكبها في الثالث من مايو لعام 2019م، حينما أقدم العدو الصهيوني على استهداف موقعاً للمقاومة شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الأمر الذي أدى لاستشهاد المقاومين في كتائب القسام/ محمود أبو ملوح وعلاء البوبلي.

رد المقاومة

لم يطول صمت سرايا القدس على الجريمة الصهيونية طويلاً، وبعد لحظات من الجريمة تمكنت سرايا القدس من قنص ضابط ومجندة صهيونيين شرق البريج وسط القطاع، وفي اليوم التالي الموافق الرابع من مايو، ردت سرايا القدس وفصائل المقاومة في إطار الغرفة المشتركة بمعركة أطلقت عليها اسم "حمم البدر"، وأعلنت الغرفة المشتركة مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية.

ووسعت المقاومة الفلسطينية دائرة النار حيث استهدفت مدن (أسدود وبئر السبع وعسقلان وأوفاكيم وكريات جات) بعشرات الرشقات الصاروخية وذلك رداً على استهداف الاحتلال للبنايات السكنية والبيوت الآمنة، مما أدى لإصابة أكثر من 40 صهيونياً ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات الصهيونية.

وأكد قائد كبير في سرايا القدس أن المقاومة استهدفت مدن ومغتصبات العدو بصواريخ جديدة ذات قوة تدميرية كبيرة أدخلت للخدمة العسكرية لأول مرة، رداً على استهداف المدنيين والأطفال والمباني السكنية، موضحاً أن العدو تكتم عن أماكن سقوط وفعالية الصواريخ وماذا أحدثت بالضبط في عسقلان وغيرها.

وفي الخامس من مايو وفي إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان، استهدفت سرايا القدس وكتائب القسام في عملية مشتركة ناقلة جند صهيونية بصاروخ كورنيت شرق المحافظة الوسطى، وتم نشر مقطع فيديو عبر موقع السرايا يوثق لحظة استهداف الناقلة، كما استهدفت المقاومة مركبة عسكرية بصاروخ موجه شمال غزة رداً على العدوان، كما اعترف العدو بمحاولة السرايا استهداف طائرة أباتشي شرق مدينة غزة.

مفاجأة المعركة

لم تتوقف مفاجآت سرايا القدس كما عودت أبناء شعبنا الفلسطيني في المعارك التي خاضتها خلال الأعوام الماضية، وخلال المعركة قامت السرايا بإدخال صاروخ بدر 3 لأول مرة للخدمة العسكرية, لتعود كرة اللهب تحرق عسقلان من جديد بعد أن أحالتها لجحيم في معركة جحيم عسقلان, لكن هذه المرة بقوة تدمير أكبر وخسائر بشرية.

لم تكتفي سرايا القدس بإدخال صاروخ بدر 3 للخدمة خلال المعركة, بل كشفت في الثلاثين من مايو عن ما أخفاه العدو الصهيوني وتكتم على خسائره, عبر مقطع مرئي بثه الإعلام الحربي لاستهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة لأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني.

حصاد معركة حمم البدر

ودعت سرايا القدس 8 شهداء من خيرة مجاهديها الميامين وهم: "محمود صبحي عيسى وفوزي عبد الحليم بوادي ومحمد عبد النبي أبو عرمانة ومحمود سمير أبو عرمانة وإياد عبد الله الشريحي وبلال محمد البنا وعبد الله نوفل أبو العطا وعبد الله عبد الرحيم المدهون"، الذين ارتقوا في عمليات استهداف صهيونية متفرقة في قطاع غزة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، توهج الميدان بعمليات سرايا القدس والمقاومة التي استهدفت الآليات الصهيونية بالصواريخ الموجهة وكذلك المواقع العسكرية بقذائف الهاون وعشرات الرشقات الصاروخية المتنوعة، تجاه المدن والمغتصبات الصهونية، ليعترف العدو "مخفياً الكثير"، عن مقتل 5 مغتصبين صهاينة وإصابة العشرات بجراح وحالات هلع، ووقوع خسائر مادية فادحة، كما اعترف بهروب العشرات من مغتصبي "غلاف غزة" من منازلهم إلى مناطق بعيدة حتى عودة الهدوء.

بعد المعركة أعادت السرايا رص صفوف مجاهديها، لتعاود الكرة من جديد لتقاوم المحتل الصهيوني، وتضرب العدو بكل قوة وعنفوان، وخاضت السرايا خلال الأعوام الماضية عدة معارك مع العدو الصهيوني رداً على جرائمه كمعارك (السماء الزرقاء وكسر الصمت وبشائر الانتصار والبنيان المرصوص وجحيم عسقلان ووعد الأوفياء والوفاء للشهداء وثأر تشرين وصيحة الفجر)، وحتى يومنا هذا ما زالت سرايا القدس تلقن العدو درساً تلو الأخر دفاعاً عن أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا والتي كان آخرها معركة بأس الصادقين.

لتحميل فيديو استهدف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيّرة لأول مرة اضغط هنا

لتحميل فيديو استهداف آلية صهيونية شرق الوسطى بصاروخ كورنيت اضغط هنا

لتحميل فيديو قصف مدينة عسقلان المحتلة بصاروخ بدر "3" لأول مرة اضغط هنا

لتحميل فيديو رشقات صاروخية على مستوطنات العدو رداُ على العدوان اضغط هنا