صحة غزة : 7 وفيات وتسجيل " 458" إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 4/5/2021 ، عن تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة مما يرفع اجمالي الوفيات لـ 921 حالة وفاة منذ بداية كورونا ، مشيرةً الى تسجيل "458" اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 1529 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 267 حالة , و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 196 حالة.

وبينت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 102532 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 11418 حالة .

واوضحت ان عدد المتعافين خلال 24 ساعة "994" ليرفع اجمالي المتعافين 90193 حالة.

وبشأن التطعيمات بينت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص , واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 37749 شخص