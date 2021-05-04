"هآرتس" تتوقع اندلاع مواجهات عنيفة في القدس خلال ايام

توقعت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء 4-5-2021 أن مواجهات جديدة قد تندلع خلال الأيام القادمة في مدينة القدس المحتلة لأسباب متعددة.

وأوضحت الصحيفة أن سلسلة من الأحداث متوقع أن تشهدها في مدينة القدس المحتلة قد تدفع لاندلاع مواجهات جديدة بين المقدسيين وقوات الاحتلال.

ويأتي توقع هآرتس بعد أيام من الهدوء النسبي عقب إزالة الحواجز ونقاط التفتيش في ساحة باب العامود.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سلسلة من الاحداث منها العشر الأواخر من رمضان التي تعتبر من أهم الليالي للمسلمين والتي لا تتكرر الا مرة واحدة كل عام، اضافة إلى ذلك احتفالات المستوطنين بما يُسمى "توحيد القدس" واقتحام الأقصى.

وبينت أن تلك الأحداث القادمة الى جانب الأحداث في حي الشيخ جراح والاستيلاء على منازل فلسطينيين، فإنها جميعها أحداث قد تؤدي إلى تأجيج المواجهات مجددًا.

وأكدت الصحيفة ان شرطة الاحتلال رفعت حالة التأهب في القدس وأبلغت نشطاء "جبل الهيكل" بأنه سيتم إغلاق المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين هذه الأيام، باستثناء "يوم توحيد القدس".

ويصادف ما يُسمى بـ "بيوم توحيد القدس" يوم الاثنين المقبل حيث يشارك الآلاف من اليهود المتدينين في تلك الاحتفالات ومرورهم بشوارع البلدة القديمة واقتحامهم للأقصى قد يزيد من حدة التوتر، لا سيما وأن ذلك اليوم يزامن مع إحياء الفلسطينيين لليلة القدر، وقرار تأجيل الانتخابات، وهو ما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات.