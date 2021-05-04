الشيخ سهلب : الوضع في القدس خطير والمستوطنون يستعدون لاقتحام كبير 28 رمضان

أكد الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الثلاثاء 4/5/2021 ، ان الوضع في القدس خطير ، واستمرار الإعتداء على المقدسات الاسلامية لا يمكن السكوت ، وخاصة ان المستوطنين يُهيئون انفسهم لاقتحام كبير يوم 28 رمضان .

وقال الشيخ سهلب خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" :" من واجبنا ان نقف في وجه إعتداءات المستوطنين وما يخططون له ، موضحاً ان الاحتلال خالف ومنذ بداية شهر رمضان كافة الاجراءات التي يتبعها خلال الاعوام الماضية بوقف الاقتحامات واغلاق المسجد الاقصى أمام المستوطنين وهو ما لم يقم به الاحتلال حيث ان الاقتحامات متواصلة وكان اخرها بالأمس.

وبين سهلب :" لاحق للاحتلال في المسجد الاقصى المبارك والقدس" ، موضحاً ان الحكومة الاردنية أعطت للمقدسيين الحق في تملك البيوت في الشيخ جراح ، في حين يواصل والاحتلال المماطلة في إعطاء الحقوق .

وتابع :" في كل مناسبة يثبت اهل القدس المرابطين انهم أهلٌ لهذه البلاد والمدينة المقدسة والمسجد الاقصى ، فهم يدافعون عن الاقصى مهما كلفهم الامر من تضحيات .

واعتبر ان الاحتلال يُراهن على ان الزمن في صالحهِ، ولكن نحن نقوله له ان الزمن في صالحنا نحن اهل الرباط سندافع عن المسجد الاقصى مهما كلفنا ذلك من تضحيات ، مؤكداً محاولات "اسرائيل" لجر الوضع في القدس لصراع ديني لكي تتحول المنطقة كلها لجحيم.

ودعا سهلب الامة العربية والاسلامية للانتفاض للدفاع ودعم صمود المقدسيين في المسجد الاقصى.