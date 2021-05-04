السعودية: رمضان هذا العام 30 يوما .. والسبب!

أكد الشيخ عبد الله بن المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية والمستشار بالديوان الملكي، أن شهر رمضان هذا العام سيكون كاملا وسيستمر 30 يوما.

ووفقا لصحيفة "سبق"، إنه "من المعلوم أن رمضان هذا العام 1442 هجريا ثبت دخوله شرعا يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 ميلاديا وعدد أيامه 30 يوما، ذلك لأن ولادة شهر شوال تكون في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 هجريا في الساعة 21:59 ، كما أن شمس يوم الثلاثاء تغرب بعد غروب القمر الساعة 18:51 ويغرب القمر قبلها وبالتحديد الساعة 18:38 وبين غروب القمر قبل الشمس 13 دقيقة".

وتابع: "ليلة الأربعاء (12 مايو) هي ليلة آخر يوم من رمضان ، ويوم الأربعاء هو اليوم المكمل لرمضان 30 يوما فيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 ميلاديا هو أول يوم من أيام شهر شوال وهو يوم عيد الفطر".

وبخصوص بيان المحكمة عن ترائي الهلال يوم 29 رمضان، قال المنيع: "صدور بيان من المحكمة العليا بتحري رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 هجريا إعذار لمن لم يؤمن بالحساب الفلكي، وإلا فلن يرى الهلال لأمرين: أحدهما أن الهلال في هذه الليلة غرب قبل غروب الشمس بـ13 دقيقة، الثاني أن ولادة شهر شوال كان بعد غروب القمر ثم غروب الشمس بعده مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442، إذ ستحدث ولادة الهلال في الساعة 21:59 من مساء تلك الليلة".