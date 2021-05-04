فيديو لحظة انهيار جسر في المكسيك تسبب بقتل واصابة العشرات

أعلنت وسائل الاعلام المكسيكية فجر اليوم الثلاثاء 4-5-2021 عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 70 آخرين بجراح مختلفة اثر انهيار جسر لحظة مرور قطار انفاق بسرعة هائلة.

وذكرت وكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في المدينة، ان انهيار الجسر وقع ليل الاثنين على الثلاثاء، بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12 بجنوب العاصمة المكسيكية.

عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم علقت على الحادثة بالقول: "رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون. ويستعد العديد من المستشفيات. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".

وأظهرت شاشات التلفزيون المحلية العشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ وهم يكافحون طوال الليل لإخراج ركاب القطار، وسط الأنقاض والكابلات وقطع المعادن الملتوية.