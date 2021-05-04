نصائح هامة من الأرصاد الجوية للتعامل مع الموجة الحارة

تتعرض الاراضي المصرية خلال الأيام الحالية لموجة شديدة الحرارة تكون ذروتها يوم الأربعاء المقبل ليكون الجو شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارًا، فيما يكون معتدل ليلًا.

ومع الطقس شديد الحرارة سجلت درجة الحرارة علي القاهرة حتي الآن ٣٨ درجة والاقصر ٤٠ درجة واسيوط ٣٩ درجه وشرم الشيخ ٣٧ درجة والاسكندرية ٣٥ درجة.

وعليه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة خلال ٤٨ ساعه القادمة نتيجة كتلة هوائية شديدة الحرارة تهب من الاتجاه الشرقي يرافقها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل علي مزيد من الارتفاع ولكن كمية الرطوبة النسبية تكون منخفضة كما تزداد فترات سطوع الشمس ولا يوجد سحب تعمل علي تشتتها.

من النصائح التي اطلقتها دائرة الارصاد الجوية :

١- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

٢-عدم ترك اى مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.

٣-يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

٤- الأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.