سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 4-5-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:46 ص
04 مايو 2021
سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 4-5-2021
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يبحث الكثير من العراقيين عن سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 4-5-2021 لأسباب مختلفة أهمها حماية أموالهم من انهيار العملة العراقية أمام الدولار الامريكي.

ويعد الذهب من المعادن الثمينة التي تحفظ الأموال لأن خسائرها في حال انخفض سعرها ستكون قليلة جدًا ولن يخسر صاحب المال الكثير من امواله.

وننشر لكم في هذه المقالة أسعار المعدن الثمين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق وجاء على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة  دينار عراقي     دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 83,939 دينار $57.53

سعر الذهب عيار 22  76,945 دينار $52.73

اسعار الذهب عيار 21 73,449 دينار $50.34

اسعار الذهب عيار 18 62,955 دينار $43.15

سعر الذهب عيار 14  48,965 دينار $33.56

سعر الذهب عيار 12  41,970 دينار $28.76

اسعار أوقية الذهب     2,610,509 دينار     $1,789

اسعار جنيه الذهب      587,589 دينار       $402.70

اسعار كيلو الذهب      83,939,206 دينار   $57,527

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

3 مايو 84,280       73,746       63,211       49,163       42,140

2 مايو 83,455       73,025       62,592       48,683       41,728

1 مايو 83,455       73,025       62,592       48,683       41,728

30 إبريل       83,189       72,792       62,392       48,527       41,594

29 إبريل       83,442       73,014       62,583       48,675       41,721

28 إبريل       83,743       73,276       62,808       48,850       41,871

27 إبريل       83,551       73,109       62,664       48,738       41,775

26 إبريل       83,795       73,323       62,847       48,881       41,898

25 إبريل       83,133       72,743       62,350       48,494       41,566

24 إبريل       83,133       72,743       62,350       48,494       41,566

 

 

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