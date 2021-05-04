يبحث الكثير من العراقيين عن سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 4-5-2021 لأسباب مختلفة أهمها حماية أموالهم من انهيار العملة العراقية أمام الدولار الامريكي.

ويعد الذهب من المعادن الثمينة التي تحفظ الأموال لأن خسائرها في حال انخفض سعرها ستكون قليلة جدًا ولن يخسر صاحب المال الكثير من امواله.

وننشر لكم في هذه المقالة أسعار المعدن الثمين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق وجاء على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 83,939 دينار $57.53

سعر الذهب عيار 22 76,945 دينار $52.73

اسعار الذهب عيار 21 73,449 دينار $50.34

اسعار الذهب عيار 18 62,955 دينار $43.15

سعر الذهب عيار 14 48,965 دينار $33.56

سعر الذهب عيار 12 41,970 دينار $28.76

اسعار أوقية الذهب 2,610,509 دينار $1,789

اسعار جنيه الذهب 587,589 دينار $402.70

اسعار كيلو الذهب 83,939,206 دينار $57,527

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 مايو 84,280 73,746 63,211 49,163 42,140

2 مايو 83,455 73,025 62,592 48,683 41,728

1 مايو 83,455 73,025 62,592 48,683 41,728

30 إبريل 83,189 72,792 62,392 48,527 41,594

29 إبريل 83,442 73,014 62,583 48,675 41,721

28 إبريل 83,743 73,276 62,808 48,850 41,871

27 إبريل 83,551 73,109 62,664 48,738 41,775

26 إبريل 83,795 73,323 62,847 48,881 41,898

25 إبريل 83,133 72,743 62,350 48,494 41,566

24 إبريل 83,133 72,743 62,350 48,494 41,566