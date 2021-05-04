الاحتلال يستفرد بعقربا و"ترمسعيا" ويشن حملة عسكرية واسعة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 4/5/2021، حملة عسكرية واسعة في بلدتي عقربا جنوب نابلس، وترمسعيا إلى الشمال من رام الله.

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقلت مواطنا.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت حي بني جابر في عقربا، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وداهمت عددا من المنازل القريبة من موقع المركبة التي أحرقها الأهالي أمس للاشتباه بأنها استخدمت بتنفيذ عملية حاجز زعترة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش وتخريب في المنازل، واستجوبت أصحابها، واعتقلت صاحب أحد تلك المنازل.

كما اقتحمت مسجد بني جابر واحتجزت المصلين واستجوبتهم.

وقامت قوات الاحتلال أثناء انسحابها بسحب المركبة المحترقة بواسطة الجرافة ومصادرتها.

وفي ترمسعيا، اقتحمت قوة احتلالية كبيرة البلدة، وسط عمليات تفتيش داخل منازل عدد من المواطنين، حيث اعتقلت الشاب أحمد السهل من منزل عائلته.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية للبلدة، وفرضت إغلاقًا كاملًا عليها، ومنعت المواطنين من الوصول للمساجد لأداء صلاة الفجر.