اسعار الدولار و العملات الاجنبية في الجزائر الثلاثاء 4-5-2021

سجل سعر صرف الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 ارتفاعا في البنك المركزي، و جاء سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري عند 133.64 دينار للشراء و133.65 دينار للبيع، بينما ثبت في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع..

و انخفض سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري، في تعاملات البنك المركزي والسوق السوداء، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزي الجزائري نحو 161.64 دينار للشراء و161.71 دينار للبيع.

وارتفع سعر اليورو في السوق السوداء عند 216.49 دينار للشراء و 218.89 دينار للبيع.

و سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي ارتفاعا إلى 186.79 دينار للشراء و186.87 دينار للبيع.

وارتفع السوق السوداء تباين الإسترليني فسجل 248.76 دينار للشراء و251.52 دينار للبيع.

وتأتي هذه الخسائر الحادة، نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سيولة نقدية ناجمة عن تراجع مداخيل النفط الخام، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي عند 36.38 دينار للشراء و36.39 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الدرهم الإماراتي 49 دينارا للشراء و 49.55 دينار للبيع.

وصعد سعر الريال السعودي في البنك المركزي إلى 35.63 دينار للشراء و35.64 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء استقر سعر الريال السعودي عند 48 دينارا للشراء و48.53 دينار للبيع.

وزاد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي الجزائري عند 443.26 دينار للشراء و444.49 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء سجل سعر الدينار الكويتي 597.70 دينار للشراء و604.34 دينار للبيع.