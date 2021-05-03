دعاء اليوم الـ 22 من شهر رمضان المبارك 2021

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 يسعى المسلمون للتقرب إلى الله، بالدعاء في ايام شهر رمضان المبارك، لما في هذه الايام من فضل عظيم، وخاصةً في شهر رمضان ففيه تُسلسل الشياطين وتكثر العبادات، ولأن العشر الأواخر فيها ليلة القدر يتهافت المؤمنين لترديد دعاء كل يوم.

دعاء يوم 22 رمضان 2021

في هذا اليوم ندعو الله بأن يفتح لنا أبواب الخير والجنة وأن يُنزل علينا بركاته وأن يجيب دعواتنا وأننا بحاجة إليه وأن يوفقنا في حياتنا وذلك كما ورد في الحديث:

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَأَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ”.

فضل دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021

ثواب دعاء هذا اليوم كبير فمن يدعو به يسهل الله عليه سكرات الموت ويثبته عند سؤال الملكين منكر ونكير في القبر كما ورد في فضل الدعاء: مَنْ دَعَا بِهِ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.

أدعية نهارية في اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021

تكثر الأدعية في الشهر الكريم لما له من فضل كبير ومنها:

يا مغير الأحوال، بدل لي حالي في هذا الشهر الكريم حالي إلى أحسن حال، وأرزقني نور الهداية يا تواب يا رحيم.

اللهم ارزقني لجوء المستغيثين دعاء المضطرين ودموع الخاشعين، ولا تحرمني من لذة القرب منك يا أرحم الراحمين.

اللهّم اجعل هذا الشهر بداية لصلاح حالي وسعادة حياتي وتحقيق أمنياتي ولا تخرجني منه إلا وأنا مقبول من عبادك الصالحين يارب العالمين.

اللهم آمنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.