صحة غزة تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا في الدورة الثانية

سجلت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، 119 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الدورة الثانية لليوم.

وأوضحت الصحة بغزة، أن العدد الكلي اليومي للإصابات بالفيروس بلغت 458 اصابة بعد فحص 1529 عينة بنسبة اصابة حوالي 30%.

صباح اليوم، أفادت وزارة الصحة، أنها أجرت 1083 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، سجلت فيها 6 حالات وفاة و( 371 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت الوزارة، تعافي 458 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 102074 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 11964 حالة، واجمالي المتعافين 89196 حالة واجمالي الوفيات 914 حالة وفاة

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 296 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 211 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 37372 شخص.