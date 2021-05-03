الكويت تمنع مواطنها غير المطعمين من السفر خارج البلاد

منعت السلطات الكويتية ،اليوم الاثنين، مواطنيها غير المُطعمين بلقاح فيروس كورونا المستجد من السفر خارج البلاد.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، أنه قرر عدم السماح لمواطني البلاد ومرافقيهم، من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، بالسفر خارج البلاد، ما لم يكونوا مطعمين بلقاح فيروس "كورونا"، بدءًا من يوم السبت الموافق 22 مايو/ أيار الجاري.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد استثنى مجلس الوزراء الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم من القرار، وشمل كذلك استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، منع دخول المسافرين غير الكويتيين إلى البلاد في إطار جهود الدولة لمكافحة تفشي الوباء.

ويستثنى منه، البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحكومية، والكوادر الطبية الأهلية (حسب الكشوفات المعتمدة من وزارة الصحة)، وأقارب هذه الفئات من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.