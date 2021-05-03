بالصور الاحتلال يزعم العثور على المركبة التي نفذت فيها عملية حاجز زعترة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:12 م
03 مايو 2021
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قالت مصادر اعلامية، ان قوات الاحتلال زعمت عصر اليوم، عثورها على سيارة منفذ علمية حاجز زعترة في نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المصادر، ان المركبة التي تم العثور عليها داخل بلدة عقربا جنوب شرق نابلس كانت خالية ومتروكة على جانب الطريق.

وأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، بلدة عقربا في مدينة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وافاد شهود عيان ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اغلقت البلدة ومنعت الدخول أو الخروج منها.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، امس الاحد، مدينة نابلس منطقة عسكرية مغلقة عقب عملية اطلاق النار على حاجز زعترة والتي اسفرت عن اصابة ثلاثة مستوطنين بجراح خطيرة. 

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