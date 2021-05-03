الهند: اقتراب عدد الإصابات بكورونا من عشرين مليونا

اقترب العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الهند اليوم الاثنين، من 20 مليونا حيث لا زالت المستشفيات مكتظة بالمصابين على الرغم من تدفّق المساعدات الدولية.

وقالت وزارة الصحة الهندية :"انه سجلت البلاد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 370 ألف إصابة جديدة وأكثر من 3400 وفاة".

يشار انه بالرغم من أن هذه الحصيلة مرتفعة جدا غير أنها تعد بالنظر إلى عدد السكان أقل من حصيلة البرازيل أو الولايات المتحدة.

جدير ذكره انه يستمر وصول المساعدات للهند من اكثر من أربعين دولة، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.