السعودية : 10 أوامر ملكية جديدة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، 10 أوامر ملكية، تضمنت حركة تعيينات وإعفاءات جديدة من الحكومة والديوان الملكي.

وقرر الملك سلمان بن عبدالعزيز تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وقرر تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وتقرر تعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، كما تقرر تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

وتقرر تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، كما تقرر إعفاء الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، و تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب

وتقرر تعيين المهندس أحمد بن محمد بن على الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة، وكذلك تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

ويعين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.