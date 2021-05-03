هل ينسحب الزمالك من الدوري المصري 2021؟

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك اجتماعًا يجري الآن، للجنة التي تدير النادي، لمناقشة عدد من الأمور أهمها أزمة الاستئناف الخاص باللاعب إمام عاشور ، وكذلك منح الأهلي لقب كاس مصر لكرة اليد.

وقال الدردير في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "نادي الزمالك قد يمتنع عن المشاركة فيما تبقى من مباريات بالدوري المصري لكرة القدم، بسبب معاملة اتحاد الكرة المجحفة مع النادي، وتعمد خلق الأزمات داخل القلعة البيضاء - على حد وصفه _.

ووصف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك تصريحات مسئولي اتحاد الكرة بخصوص أزمة إمام عاشور بالمضحكة، موضحا أن النادي أرسل الاستئناف على عقوبة اللاعب بتاريخ 16 أبريل الماضي، وتم الاتفاق مع الجبلاية على كافة التفاصيل بما فيها خصم رسوم الاستئناف من مستحقات الزمالك لدى اتحاد الكرة.

من جانبه، أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات، أنه تم تأييد قرار إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك 12 مباراة بسبب عدم وصول تظلم من نادى الزمالك أو اللاعب على العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط، موضحا أن التظلم الذى وصله من نادى الزمالك تضمن أسماء كل من أحمد عيد وسيف فاروق جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين السيد، وتم رفضه وتم تأييد العقوبات الصادرة ضدهم من لجنة الانضباط.

كما أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.