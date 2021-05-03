الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الإثنين الموافق 2 آيار/ مايو 2021، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 مايو.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للحافلتان السابعة من الكشف السابق (14/2021)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (15/2021).

ودعت الهيئة المسافرين لإجراء فحص "كورونا" للحافلتين الأولى والثانية، اليوم الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها سابقًا بجميع محافظات قطاع غزة، كما دعت المسافرين لإجراء فحص "كورونا" للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة يوم غدٍ الثلاثاء، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وطالبت المسافرين بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، منوهة إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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