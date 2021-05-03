"غزل البنات" حلويات حلب الشهيرة في رمضان..صناعة توارثها الأبناء عن أجدادهم

تشتهر مدينة حلب السورية بمأكولاتها الشعبية المميزة، ولاسيما تلك التي يُعدّها أبناء المدينة بشكل خاص في شهر رمضان المبارك، كـ"غزل البنات" التي تعدّ جزءًا أساسيًا من حلويات السفرة الرمضانية لدى سكان تلك المدينة.

ويُعتبر "غزل البنات" واحداً من الحلويات الرمضانية الموسمية في حلب، ويكاد لا يخلو محل لبيع الحلويات في المدينة من وجوده، تكتسي قطعه اللون الأبيض بحشوات مختلفة إن من المكسرات كالفستق الحلبي واللوز أو القشطة الحليبية، أما المكون الرئيسي له فهو السكر.

ويقول خالد دليل أحد أشهر صناع هذه الحلويات في حلب، إن "هذه الحلويات هي صناعة حلبية الأصل, ويعد السكر والطحين المكونات الأساسية في غزل البنات, تمر صناعتها بمراحل عديدة جميعها يدوية, وتصنع خصيصاً في شهر رمضان " .

وتوارث أبناء المدينة صناعة غزل البنات عن أجداهم على مر السنين، فتاريخ صنعها في حلب يعود إلى أكثر من قرن ونصف من الزمن، حاول خلالها الحلبيون الحفاظ على هذه الصناعة المتوارثة، وطريقة إعدادها التي لازالت حتى هذا اليوم تنتج بشكل يدوي في كل مراحلها, كما تناقلوها عن أجدادهم .

وعلى الرغم من أن المائدة الرمضانية في مدينة حلب الشهيرة بمأكولاتها غنية جداً بمختلف الأطعمة والحلويات، لكن يبقى لـ "غزل البنات مكانة خاصة في تلك المائدة، التي لا تكتمل بدون تلك الحلويات البيضاء المميزة .