نتنياهو يوافق على التناوب مع بينت على رئاسة الحكومة

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية، اليوم الاثنين، ان رئيس حكومة الاحتلال وزعيم حزب الليكود اعلن موافقته عن التناوب على رئاسة الحكومة المقبلة.

وذكرت صحفية يديعوت احرونوت العبرية، ان" بنيامين نتنياهو" أبلغ نفتالي بينت زعيم حزب يمينا موافقته على التناوب على رئاسة وزراء حكومة الاحتلال، على أن يكون هو الأول لمدة عام.

وتنتهي خلال الايام القادمة مهلة بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة دون ملامح واضحة بإتمام تشكيلها، بعد ما اعلن الرئيس "الإسرائيلي" تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب الانتخابات الأخيرة التي لم تنته بفوز واضح لأحد.