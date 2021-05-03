أخر المعلومات بشأن موعد مخصصات الشؤون الاجتماعية2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:39 م
03 مايو 2021
شيكات الشؤون
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كشف المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، اليوم الأثنين، ان عملية صرف الدفعة الاولي من شيكات الشؤون الاجتماعية 2021 ستكون قبل عيد الفطر.

وأوضح المدهون في تصريحات صحفية، ان الوزارة تبذل جهودا كبير لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر أي الأسبوع المقبل، لافتا الي ان صرف الدورة الحالية والمقبلة سيكون من خزينة السلطة الفلسطينية.

وأشار الي ان أسماء جديدة ستضاف الى هذه الدفعة كذلك أسماء كانت قد حجبت سابقا، موضحا ان الاتحاد الأوروبي لم يساهم في هذه الدفعة أو الدفعة المقبلة وذلك لنهاية شهر سبتمبر / أيلول المقبل، وفق تبليغ رسمي من قبل الاتحاد وصل الوزارة

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