عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

اقتحم عشرات المستوطنين بينهم طلبة معاهد دينية متطرفة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 79 مستوطناً بينهم20 طالبا من المعاهد الدينية المتطرفة، أدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وتأتي هذه الاقتحام وعمليات التدنيس المستمرة رغم دخول العشر الأواخر من رمضان.

وذكرت المرابطة المقدسية هنادي حلواني أن عمير اوحاناة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أصبح أيقونة عند جماعات الهيكل المزعوم، بعد أن سمح لهم باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان ووعدهم باقتحام كبير جداً في 28 رمضان.

وتتواصل دعوات المستوطنين باقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم 28 رمضان؛ في ذكرى ما يسمى يوم "توحيد القدس" وانتقاما مما حدث في محيط باب العمود.

وتناقلت في الأيام الماضية صور ودعوات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل المختلفة، حيث تم تعميمها بين أوساط المستوطنين داعين لاقتحام كبير للأقصى.

وتتنافس ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم في الحشد لاقتحامات جماعية ضخمة للمسجد الأقصى عبر مواقعها الإلكترونية والمنصات الاجتماعية.

وسبق أن حذر رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل من مخطط الاحتلال ومستوطنوه بحق المسجد الأقصى في 28 من رمضان.

ودعا مشعل لاستمرار الهبة الشعبية وجعل يوم 28 من رمضان لحظة فارقة في مسار الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

من جانبها دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه مع حلول شهر رمضان، والحفاظ على حرمته وآدابه ونظافته، ومراعاة استخدام وسائل الوقاية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا.