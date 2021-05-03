عسكري "إسرائيلي": الأسابيع القادمة ستكون متوترة وعملية زعترة جاءت في وقت حساس

توقعت ما تسمى بالمنظومة الأمنية "الإسرائيلية"، ان يتم تكرار عملية اطلاق النار التي وقعت عند حاجز زعترة بالأمس، وأن تؤدي مثل هذه العمليات الى التصعيد وتسخين جبهة الضفة الغربية.

وكتب المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرائيل، اليوم الأثنين، أن عملية زعترة تأتي في وقت حساس بالضفة، وفي ظل توقعات باندلاع تصعيد في أواخر رمضان.

وأضاف المحلل، أن الأسابيع القادمة ستكون متوترة، بسبب اقتراب عدة مناسبات دينية ووطنية فلسطينية، وأن الجيش الإسرائيلي يتوقع وقوع المزيد من العمليات بالضفة الغربية.

وقال هرائيل، إن خلفية هذه العمليات الأمنية، هي قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات، والأحداث والتظاهرات الجارية في مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان.

وأشار المحلل العسكري، الى أن الجيش الإسرائيلي، قرر رفع حالة التأهب، وتعزيز قوات الجيش بفرقة الضفة الغربية، وذلك تحسبا لوقوع عمليات أمنية جديدة، على غرار عملية زعترة.